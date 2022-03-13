Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Alanyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: Süper Lig'in 29.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Futbolseverler ise "Alanya-Fenerbahçe maç sonucu" konusunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne oldu?
Süper Lig’in 29.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç sonucu ne oldu?
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00’da başladı. Mücadele 0-0’lık skorla devam ediyor.
ALANYASPOR: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Emre, Juanfran, Furkan, Tayfur
FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun