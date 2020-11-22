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Spor Alanyaspor durdurulamıyor! Liderlik koltuğunu bırakmadı
Spor

Alanyaspor durdurulamıyor! Liderlik koltuğunu bırakmadı

Alanyaspor Süper Lig'in 9. haftasında derbi maçta deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:39:00 -
Alanyaspor durdurulamıyor! Liderlik koltuğunu bırakmadı

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya derbisinin kazananı 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'un golleri 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

Antalyaspor'da Hakan Özmert, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yengilgisiz lider durumunda

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 20'ye çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı haftada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.

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