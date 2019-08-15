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Alanya’dan Polonya’ya ilk kez avokado ihracatı başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl ilk kez Polonya’ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:14
Alanya’dan Polonya’ya ilk kez avokado ihracatı başladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl ilk kez Polonya’ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı. Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İran gibi ülkelere de ihracatı yapılması beklenen ilçede toplam 40 bin hektar alandaki avokado bahçesinde yılda ortalama 50 milyon adet üretim hedefleniyor.


Türkiye’ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990’lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya’daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80’ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üretim adeti 40 milyona kadar ulaştı. Bu sene hasadına başlanan avokadonun hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 40 bin hektar alanda 50 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 4-4,5 lira arasında değişen avokadonun 6-7 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.



Senenin ilk ihracatı Polonya


Geçtiğimiz günlerde ilçede hasadına başlanan avokado bugün ilk olarak Polonya’ya ihracatı başladı. Bahçelerden hasadı yapılarak toptancı haline bugün getirilen 1 ton avokado, aracı şirket ve Polonyalı yetkili tarafından incelendikten sonra Polonya’ya gitmek üzere kamyona yüklendi.



“Lezzet ve kalitesini gördükleri için tercih ediyorlar”


Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, avokadonun erkenci cinsinin ihracata başlanıldığını aktardı. Erken talepten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sevilgen, “Deneme amaçlı 1 tonluk avokado ihracatı Polonya’ya gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bu sayı ay sonunda 90 bin adete kadar çıkacak. Normalde 11-12. aylarda yapılan ihracat kaliteli ve iyi ürün olması nedeniyle bu kadar erken talep gördü. Lezzet ve kalitesini gördükleri için tercih ediyorlar. Ancak eksikliğimiz var. Yeterli ürün elimizde yok” dedi.


İhracatı gerçekleştiren firma yetkilisi Erkan Keklik de, ilk avokado ihracatını Polonya’ya gerçekleştirdiklerini aktardı. Öncülük yapmanın heyecan verici olduğu söyleyen Keklik, "Tedarik konusunda yeterli miktara ulaşamıyoruz. Paketleme konusunda sıkıntımız var, her şey insan gücüne dayalı. Bunun Alanya’da çözüleceğini düşünüyorum. Sadece avokado değil, portakal, limon greyfurt gibi ürünleri de göndermek istiyoruz" diye konuştu.



“Avokado lezzetli ve kaliteli”


İhracatın Polonya sorumlusu Mykola Auzing ise, avokadonun lezzetli ve kaliteli olduğunu gördüklerini, bu nedenle alışverişi başlattıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:14
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