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Aktüel

Alanya’da yerleşik İngiliz evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan ve 15 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki İngiliz vatandaşı erkek, evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:47:21 -
Alanya’da yerleşik İngiliz evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan ve 15 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki İngiliz vatandaşı erkek, evinde ölü bulundu.


Alanya’nın Oba Mahallesi’nde yerleşik olarak yalnız yaşayan 58 yaşındaki İngiliz vatandaşı Paul Sevwight’ten 15 gündür haber alamayan komşuları durumundan şüphelenerek kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri savcılık izniyle eve girerek Sevwight’i yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinde Paul Sevwight’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Paul Sevwight’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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