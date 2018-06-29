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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenliği operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14’u tutuklandı.

29 Haziran 2018 Cuma 22:12
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “torbacı“ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda polisin sorumluluk bölgesinde S.A., A.Ç., E.Ü., M.T.A., M.E., O.S., A.A. jandarmanın bölgesinde ise V.T., İ.A., H.Ş., A.Ö., Ş.A., A.S., H.K., K.A. ve T.Ö. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 31.35 gram eroin, 641.15 gram esrar, 75 gram kokain, 136 kök Hint keneviri, 13.2 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeğiyle bunlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Emniyet ve karakolda 3 gün süren işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T.A., A.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 14 şüpheli tutuklandı. Ayrıca aynı operasyon kapsamında A.U., isimli şüphelinin arandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:12
  1. antalya
  2. alanya
  3. uyuşturucu

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