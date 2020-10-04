Alanya'da Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı kadın turist, otel odasında ölü bulundu.
Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Ukrayna uyruklu Kateryna Zubanyeva'nın (42) odada hareketsiz yattığını fark eden eşi durumu otel görevlilerine bildirdi.
Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Zubanyeva'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Turistin cenazesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.