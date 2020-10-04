  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alanya'da Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu
Aktüel

Alanya'da Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:07:40 -
Alanya'da Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı kadın turist, otel odasında ölü bulundu.

Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Ukrayna uyruklu Kateryna Zubanyeva'nın (42) odada hareketsiz yattığını fark eden eşi durumu otel görevlilerine bildirdi.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Zubanyeva'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Turistin cenazesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Son dakika! Azerbaycan bayrağı dikti
Dünya

Son dakika! Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Madagiz'in Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu..
Müjdat Gezen devletten para dilendi!
Medya

Müjdat Gezen devletten para dilendi!

Devlet büyüklerine ve dindar kesime her fırsatta salyasını akıtan Müjdat Gezen, ahlaksız oyunlarının sahnelendiği özel tiyatrosu için devlet..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay