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Aktüel

Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:45:28 -
Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.

Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 69 kişiye 136 bin 150 lira idari ceza uygulandı.

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