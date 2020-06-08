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Aktüel

Alanya'da "otomobilli sokak partisi" ilgi gördü

İlçedeki bir gece kulübünün otopark olarak kullanılan alanında gerçekleştirilen partiye davetliler Kovid-19 salgını dolayısıyla otomobilleriyle katıldı - Sosyal mesafeli partide katılımcılar çalan hareketli müzikler eşliğinde araçlarının içinde ve yanında dans ederek eğlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:07:20 -
Alanya'da "otomobilli sokak partisi" ilgi gördü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübü tarafından düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece otomobille katılınabilen sokak partisi renkli görüntülere sahne oldu.

Alanya Yat Limanı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübü, sezon açılışını dikkati çeken bir partiyle yaptı. Kulübün önünde bulunan ve aynı zamanda otopark olarak kullanılan alanda gerçekleştirilen partiye davetliler Kovid-19 salgını dolayısıyla otomobilleriyle katılabildi.

Sosyal mesafeli partide katılımcılar çalan hareketli müzikler eşliğinde araçlarının içinde ve yanında dans ederek eğlendi.

Kulübün sahibi Sait Alibeyoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilerini sezon açılışında sosyal mesafe kuralına göre eğlendirmek istedikleri için böyle bir parti düzenlediklerini söyledi.

Partiye beklediklerinden fazla talep geldiğini anlatan Alibeyoğulları, "Kurallar çerçevesinde 50 aracı kabul ettik. Yaklaşık 135 kişiye keyifli bir gece yaşattık." dedi.

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