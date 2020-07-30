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Aktüel

Alanya'da marketten sigara çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:04:00 -
Alanya'da marketten sigara çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sigara hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir marketten 8 bin lira değerinde sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, kimliğini tespit ettiği Akif A'yı (19) aynı mahallede gözaltına aldı.

Yanındaki çantada çalıntı sigaralar ele geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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