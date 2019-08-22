0553 313 94 23

Alanya’da koruma altındaki kum zambakları ilgisiz kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Yeşilöz sahili, yok olma tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan ’kum zambağı’na ev sahipliği yapıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:51
Alanya’da koruma altındaki kum zambakları ilgisiz kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Yeşilöz sahili, yok olma tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan ’kum zambağı’na ev sahipliği yapıyor. Bölge sakinleri ise görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen bu çiçeklerin ilgisiz kaldığı gerekçesiyle imza kampanyası başlattı.


Caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Alanya’nın Yeşilöz sahili, dünyada ve Türkiye’de çok nadir olarak görülen koruma altındaki kum zambaklarına da ev sahipliği yapıyor. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan ve ticari amaçla sökenlere 60 bin lira idari para cezası kesilen ’kum zambağı’ bitkisinin Yeşilöz sahilinde ilgisiz kaldığı gerekçesiyle bölge halkı, change.org.tr adresinde imza kampanyası başlattı.



“Deniz içinde ve dışındaki canlıları korumalıyız”


Bölge sakinlerinden Güldane Şahin, kum zambaklarının yok olma tehlikesi olan bir bitki olduğunu belirterek, "Kum zambakları için buradayız. Dünyanın peşinde olduğu nesli tükenmekte olan bitkilerdir. Nasıl bu sahillerimizde caretta carettalarımız varsa kum zambaklarımız da var. Kesinlikle halk tarafından kum zambaklarının olduğu sahiller korunmalıdır. Bern ve Barcelona sözleşmelerimiz var. Deniz içinde ve dışındaki canlıları korumalıyız. Gelecek nesillere doğal bir yaşam bırakmak istiyorsak hep beraber imza kampanyamıza destek verelim. Tüm kum zambakları ve carettalar sizlere minnettar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’dan Soçi mutabakatı vurgusu
    1. Rusya’dan Soçi mutabakatı vurgusu
    2. Görevden alınan HDP'liye istenen ceza..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    4. TİKA'dan Gambiya'da eğitime destek
    5. Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında..
    6. Özgür Avc kimdir? Özgür Avc İYİ..
    7. Guterres Cammu Keşmir için diyalog..
    8. Macron, İngiltere Başbakanı Johnson..
    9. Başkan Kılca: “Her an..
    10. Brezilya Çevre Bakanı'na "çevre"..
    11. Boğaçayı’ndaki sucul bitkiler makine..
    12. Amed Sportif Faaliyetler’in kampı sona..
    13. Türkiye'den Kazakistan'da görme..
    14. Bangladeş'te dang humması salgını..
    15. Apiterapi Uygulamaları ve..
    16. Rönesans dünyanın en büyük 33’üncü..
    17. Aranan motosiklet hırsızı polisten..
    18. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    19. Edremit Sahili alev alev
    20. Savunma Sanayi Başkanı Demir, Siber..
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal