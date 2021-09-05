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Alanya'da Korkmaz sesleri
Spor Alanya'da Korkmaz sesleri
Spor

Alanya'da Korkmaz sesleri

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 12:15:00 -
Alanya'da Korkmaz sesleri

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı. 

Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

Yeni teknik direktör arayışında olan turuncu-yeşilliler, Kenan Koçak ile mali anlamda anlaşma sağlayamamıştı. Alanyaspor yönetiminin gündemine Bülent Korkmaz'ı aldığı ve tecrübeli teknik adamı Alanya'ya davet ettiği öğrenildi.

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