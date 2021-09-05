Alanya'da Korkmaz sesleri
Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.
Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.
Yeni teknik direktör arayışında olan turuncu-yeşilliler, Kenan Koçak ile mali anlamda anlaşma sağlayamamıştı. Alanyaspor yönetiminin gündemine Bülent Korkmaz'ı aldığı ve tecrübeli teknik adamı Alanya'ya davet ettiği öğrenildi.