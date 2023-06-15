Alanya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Alanya'da midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 13 kişi yaralandı.
Yolcu taşımacılığı yapan Osman S. yönetimindeki midibüs, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda Ali İ. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
Kazada midibüsteki 9 kişi ile minibüsteki 3'ü Rus 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Elena Kamenskaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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Midibüs şoförü gözaltına alındı.