  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alanya'da evinde baygın bulunan yabancı uyruklu kişi hastanede öldü
Aktüel

Alanya'da evinde baygın bulunan yabancı uyruklu kişi hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:08:56 -
Alanya'da evinde baygın bulunan yabancı uyruklu kişi hastanede öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde baygın bulunan Alman uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hartmut Walter Kirsch'e (74) telefonla ulaşamayan arkadaşı Anna Margarete Barbara Schenk, durumu ev sahibine bildirdi.

Arkadaşının evine gelen Schenk, ev sahibiyle içeri girdiğinde Kirsch'ı baygın halde buldu.

Çağrılan sağlık ekibince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kirsch, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kirsch'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek ateş püskürdü: Bu şerefsizin adresini bilen yazsın!
Siyaset

Gökçek ateş püskürdü: Bu şerefsizin adresini bilen yazsın!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, camide sarık ve cübbe giyerek rezil görüntülere imza atan kadının küstahlığına çok s..
AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var
Dünya

AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var

Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, AB'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden caydırmak için 'havuç ve sopa politikası' uygula..
Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı