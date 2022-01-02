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Yaşam Alanyada domuz avında ölüm
Yaşam

Alanyada domuz avında ölüm

Arkadaşlarıyla ava gitti; domuz saldırısı sonucu 50 metre yükseklikten düşüp öldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 20:46:00 - 2022-01-03 08:49:13
Alanyada domuz avında ölüm

Antalya'da arkadaşlarıyla ava gitmişti. Aniden avda domuz saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ava giden A.T. (57), domuz saldırısı sonucu dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. 50 metre yükseklikten düşen A.T, hayatını kaybetti.

Olay saat 17.30 sıralarında Alanya’nın Toslak Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıkan A.T., bir domuzun saldırması sonucu dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, A.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

 

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