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Aktüel

Alanya'da çok sayıda kaplumbağa taşla ezilerek telef edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:53:57 -
Alanya'da çok sayıda kaplumbağa taşla ezilerek telef edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki mezarlık alanda çok sayıda kaplumbağa ölü bulundu.

Saray Mahallesi Damlataş Sahil Mezarlığı'nda yaşayan kaplumbağa ve sokak kedilerini beslemeye giden Pınar ve Osman Aydın, çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek telef edildiğini gördü.

Aydın ailesi, çektikleri görüntüyü hayvanları sürekli besleyen ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gelemeyen Fatma Zehra Zengin'e attı.

Zengin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle sorumluların bir an önce bulunmasını istedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zengin, 10 yıldır bu mezarlıkta yaşayan kaplumbağalara ve kedilere baktığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kedi ve kaplumbağalara bakma ve beslenme imkanının olmadığını anlatan Zengin, "Veteriner hekim Pınar ve Osman Aydın benim yerime beslemeye gittiklerinde orada birçok kaplumbağanın taşla kırılarak öldürüldüğünü bana ilettiler. Ne diyeceğimi şaşırdım. Orada MOBESE kameralar var. İçeriye kim girmiş, kim bu hale getirmiş bilmek istiyorum. Umarım sorumlu veya sorumlular en kısa zamanda hak edilen cezayı alır." diye konuştu.


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