Alanya’da çocuklar 4 saatlik iznin keyfini denizde çıkardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubuna 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilmesiyle çocuklar plajlara akın etti. Çocuklar saatlerce yüzüp gönüllerince eğlendiler.

Alanya’da, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma izinleri renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Minikler aileleriyle birlikte ilçenin ünlü Kleopatra ile Damlataş plajlarının yanı sıra evleri yakınında bulunan sahillere akın etti. Denize giren, güneşlenen ve kumsalda vakit geçiren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Evlerin önünde oynayan çocukların sevinci ise görülmeye değerdi.

“Deniz çok güzel, dalgaları izliyorum”

Ailesiyle beraber sahile gelerek deniz keyfi yapan 5 yaşındaki Zeynep Özlem, burada geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Özlem, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Burada eğleniyoruz. Deniz çok güzel, dalgaları izliyorum. Yasaktan dolayı evdeyken arkadaşlarımı ve gezmeyi çok özledim” dedi.

“Dışarıda dolaştık çok mutlu oldum”

Evinin bahçesinde iznin tanıdı çıkaran 4 yaşındaki Buğlem Cantürk ise dışarı çıkmanın çok güzel olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dışarı çıkmak ve gezmek çok güzel. Dışarıda oyunlar oynuyoruz. Bugün bir sürü dışarıda dolaştık çok mutlu oldum. Parklar kapalı olduğu için gidemiyorum ama gezebiliyorum.”