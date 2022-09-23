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Yerel Alanya'da ceset bulundu
Yerel

Alanya'da ceset bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:06:00 -
Alanya'da ceset bulundu

Türkler Mahallesi'nde vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, incelemede erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlenemeyen ceset, savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

Buradan Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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