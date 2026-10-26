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Spor Alanya'da büyük heyecan! Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı
Spor

Alanya'da büyük heyecan! Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı

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Alanya'da büyük heyecan! Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası bugün başladı. Serenity Alanya Belediyespor, ilk maçında Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam'ı 5-4 yendi.

Kadınlar ve erkeklerde 5 kıtadan 33 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği şampiyona 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başladı.

Şampiyonanın ilk gününde Serenity Alanya Belediyespor, Bulgaristan'ın BSC BetVam takımıyla karşılaştı.

Alanya Belediyespor'un gollerini Felipe, Semih Türkmen, Recep Demir, Llorenç ve Barış Terzioğlu kaydederken, rakip takım Blagoev, Filipov (2) ve Tamer Atrach ile cevap verdi.

Alanya Belediyespor, ikinci maçında yarın Gürcistan ekibi Batumi SC ile karşılaşacak.

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