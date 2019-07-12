Alanya’da bayat ekmekler sokak hayvanlarına yem oluyor Alanya Belediyesi ekmek israfını önlemek adına 2017’de hayata geçirdiği ‘Ekmeğini Değerlendir’ projesini devam ettiriyor.

Alanya Belediyesi ekmek israfını önlemek adına 2017’de hayata geçirdiği ‘Ekmeğini Değerlendir’ projesini devam ettiriyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 2 yıl önce hayata geçirdiği ‘Ekmeğini Değerlendir’ projesi, büyüyerek devam ediyor. Ulusal ve yerel bazda büyük takdir toplayan proje kapsamında Şehir merkezinde cadde ve sokaklara yerleştirilen bayat ekmek toplama kutuları sayesinde hem israf engelleniyor hem de toplanan ekmekler sokak hayvanlarına yemek oluyor. Vatandaşların Toplama kutularına bıraktığı bayat ekmekler, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce toplanarak değerlendiriliyor.

Alanya Belediyesi, Bayat Ekmek Toplama Kutusu projesiyle ekmek israfıyla ilgili duyarlılık oluşturarak vatandaşı bilinçlendirmeyi hedefliyor.

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