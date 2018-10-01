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Alanya'da acı haberi morg önünde alan baba böyle yıkıldı

Denizde boğulan Batmanlı iki kardeşin babası, gezme bahanesiyle çağrıldığı Antalya'da acı haberi morgda öğrenince fenalaştı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:49
Alanya'da acı haberi morg önünde alan baba böyle yıkıldı

Dün denizde boğulan Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen'in (15) Denizli'deki babasına yakınları acı haberi veremedi. Bunun üzerine ailenin yakınları baba Mehmet İmen'den gezme bahanesiyle Antalya'ya gelmesini istedi.

Antalya'ya gelen İmen'i yakınları çocuklarının cesetlerinin bulunduğu adli tıp morgu önüne götürdü. Burada baba İmen'e iki kardeşin denizde boğulduğu haberi verildi. Acı haberi öğrenince fenalık geçiren babayı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Batman'dan iki ay önce Denizli'ye gelen Mehmet İmen'in bir paketleme fabrikasında işe başladığı, 4 gün önce de çocukları Burhan ve Halil İmen'in Alanya ilçesine çalışmak için geldiği öğrenildi.

Öte yandan iki kardeşin cenazelerinin uçakla Diyarbakır'a, ardından karayoluyla toprağa verilmek üzere Batman'a götürüleceği bildirildi.

Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde dün denize giren Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen (15) boğulmuştu. 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:49
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. Denizli
  4. Antalya
  5. antalya
  6. alanya

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