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Aktüel

Alanya’da 198 kişiye 167 bin TL ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 198 kişiye toplamda 167 bin 91 TL idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:09:50 -
Alanya’da 198 kişiye 167 bin TL ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 198 kişiye toplamda 167 bin 91 TL idari para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece sona erdi. Jandarma ekipleri Alanya’da kısıtlama kapsamında sorumluluk bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdürürken, birçok vatandaşın kurallara uyduğu gözlendi. Yapılan uygulamalarda jandarma Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket ederek kısıtlama ihlalinde bulunan 198 kişiye 167 bin 91 TL cezai işlem uygulandı.

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