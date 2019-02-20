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Alanya İstanbul’da tanıtıldı

İstanbul’da yapılan Macera Turizmi ve Sporları Fuarı’nda katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Alanya’nın doğa turizmi tanıtarak temsil etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Alanya İstanbul’da tanıtıldı

İstanbul’da yapılan Macera Turizmi ve Sporları Fuarı’nda katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Alanya’nın doğa turizmi tanıtarak temsil etti.


ALTAV, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Macera Turizmi ve Sporları Fuarı’na katıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen fuarda Alanya’yı temsil eden ALTAV deniz, kum ve güneş dışında bilinirliği giderek artmaya başlayan Alanya’nın doğası ve doğa sporları ön plana çıkarıldı. Fuarda offroad, oryantiring, trekking, kampçılık, dağcılık, fotoğrafçılık, bisiklet, yamaç paraşütü, sualtı sporları, rafting, kayak, sörf araç ve ekipmanları stantları kuruldu. Fuar alanını ziyaret eden misafir profili ise bu sporlarla ilgili acente temsilcileri, rehberler, gezginler ve sporculardan oluştu.



“Alanya doğa sporları haritası ilgi gördü”


ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, ziyaretçilerin bahar ve kış döneminde Alanya’da yapılabilecek doğa sporları aktivitelerini sorduklarını belirterek, “Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) finansörlüğünde hazırladığı trekking, bisiklet ve off-road parkurlarından oluşan Alanya Doğa Sporları Haritası büyük ilgi gördü. 31 parkurdan oluşan haritadaki güzergahların toplamda ortalama 1 ayda yürünebiliyor olması özellikle uzun doğa yürüyüşüyle ilgilenenleri, dağcıları ve kampçıları heyecanlandırdı” dedi.



“Afrika’dan sonra Alanya’ya kamp kuracaklar”


2016 yılında motosikletleriyle dünya turuna çıkan gezgin çift Gülçin Söğüt ve eşi Ferry Schouten’in ise Alanya standını ziyaret edenler arasında olduğunu anlatan Dahaoğlu, “Alanya’nın kuzey bölgesini kaplayan Toroslar ve bölge rotaları hakkında bilgi alan çift, gezi programlarına Alanya’yı da dahil ettiler. Alanya’nın doğa harikası yüzünü gözler önüne sermek için fotoğraf ve blog yazı çalışması yapacaklar. Afrika Kıtası ülkeleri başta olmak üzere birçok dünya ülkesini gezerek deneyimlerini takipçileriyle paylaşan blogger çift Alanya’nın deniz, güneş, kum turizmi dışında doğa sporları cenneti olduğunu dünyanın her köşesindeki takipçilerine duyuracaklar” diye konuştu.



“Ortak geçişlerle birbirine bağlanması çok iyi düşünülmüş”


Macera turizmi ve sporlarının rekreasyon ve eğlence olgusuyla her zaman bir arada olduğunun altını çizen Dahaoğlu, “İstanbul, Yeşilköy’de yapılan ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı’, ‘ATRAX Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı’yla birlikte düzenleniyor. Eğlence ve doğa sporları birbirinden ayrıştırılamaz 2 olgudur. Fuar salonlarının ortak geçişlerle birbirine bağlanması çok iyi düşünülmüş. Özellikle otel işletmecilerinin kesinlikle katılmasını öneriyorum. Eğlence sektörüne yönelik üretilen son cihazların ve etkinliklerin tanıtıldığı ATRAX fuarı da turizm sektörü için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. fotoğrafçılık

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