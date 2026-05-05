Alanya-Hatay vefa turizmi için start verildi

Törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Mustafa Küçük, Alanya İlçe ve Hatay AK Parti il ve ilçe teşkilatı yönetici ve üyeleri ile sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkan Öntürk “Binalar Yapılır Ama İşimiz Daha Çok”

Deprem sonrası Alanya ile Hatay arasında kurulan kardeşlik köprüsünün ve dayanışma ruhunun en anlamlı tezahürlerinden biri olan Alanya-Hatay Vefa Turizmi Açılış töreninde konuşan HBB Başkanı Öntürk, “Sayın Cumhurbaşkanımız deprem sonrası Hatay'a geldiğinde şöyle bir söz sarf etmişti: Şehrinizi terk etmeyin, daha iyisini yaparız, birliğinizi muhafaza edin. Allah bu milletten razı olsun. Bu asil millet birliğini, beraberliğini bozmadı; dayanışmasını bozmadı. O gün Alanya’yla beraber tüm Türkiye Hatay'a kapılarını açtı. Sadece Hatay'a değil, 11 ile kapılarını açtı. Evinde misafir etti; boşta evi olan varsa orada misafir etti. Tesisleri olanlar varsa, sizin gibi turizm alanlarında oralarda misafir ettiler. Ekmeklerini bölüştüler, sularını beraber içtiler. İşte bizi millet yapan en önemli duygu bu. Bizim asaletimiz, mayamız buradan geliyor arkadaşlar.” Dedi.

Ancak güçlü devletlerin ve güçlü liderlerin şehirleri yeniden imar ve ihya ederek milletin birlikteliğini sağlayabileceğine vurgu yapan Başkan Öntürk, deprem sonrası insanları evlerinde ve tesislerinde misafir eden Alanyalıların bugün de vefasını gösterip Hataylı esnafa destek olmaya geldiğini ifade etti.

Yapılan bu desteklerin çok önemli olduğuna işaret eden HBB Başkanı, buradaki esnafların şehri terk etmeyerek 3 yıldır hayatta ve ayakta kalma mücadelesi verdiğini bu anlamda verilen destekleri esnafa büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan Öntürk, tüm Türkiye'ye seslenerek konuşmasını şu sözlerle noktaladı; “Buyurun Hatay'a gelin, bizlere destek verin. Hatay'ı Hatay'da tutmamız lazım. Dışarıda olan Hataylı kardeşlerimizi Hatay'a çağırmamız lazım. Buranın demografik yapısını bozdurmamamız lazım. Binalar yapılır ama işimiz daha çok; beraber olmamız ve kenetlenmemiz lazım"

Başkan Küçük “Hatay Kazanırsa Türkiye Kazanır”

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Mustafa Küçük de bugün buraya sadece bir ziyaret için değil, vefayı büyütmek, kardeşliği güçlendirmek ve Hatay’a omuz vermek için geldiklerini belirterek şöyle konuştu:

“6 Şubat’ta tüm depremzedelere kapılarını açan Alanya, bugün yüreğini alıp Hatay’a gelmiştir. İşte vefa budur, kardeşlik budur, birlik ruhu budur. Bugün gezeceğimiz her sokak, gireceğimiz her dükkan, yapacağımız her alışveriş sadece bir ticaret değildir. Bugün vereceğiniz her destek bir dükkanın ışığını yakmak, bir ailenin yüzünü güldürmek, bir şehrin umudunu büyütmektir. Bu yüzden hep birlikte çarşılara dağılalım, Hatay’ın bereketine ortak olalım. Baharatından künefesine, zeytininden sabununa, el emeği ürünlerinden yöresel lezzetlerine kadar bu güzel şehrin değerlerine sahip çıkalım.

Unutmayalım; Hatay kazanırsa Türkiye kazanır. Hatay ayağa kalkarsa kardeşlik ayağa kalkar. Bugün burada başlattığımız vefa turizm hareketi, inşallah tüm ülkeye örnek olacak bir vefa turizmi seferberliğinin ilk adımıdır, ilk meşalesidir. Hatay yalnız değildir, Alanya buradadır, Türkiye buradadır.

HATSO Başkanı Çinçin’den Teşekkür

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Hikmet Çinçin ise 6 şubat sabahı olduğu gibi bugünde Hatay’a ve Hataylılara olan desteklerini sürdürmeye devam eden tüm misafirlere teşekkür etti.

AK Parti il Başkanı Erdoğan “Tüm Türkiye İçin Büyük Bir Proje Bu”

AK Parti il Başkanı Mustafa Erdoğan da atılan bu adımların belki gücük gibi görülebileceğini ancak tüm Türkiye için büyük bir proje olduğunu belirterek, deprem sonrası yıkılan şehrin her noktasının yeniden ayağa kaldırılmasında ülkenin dört bir yanındaki her şehrin emeği olduğunu kaydetti.