Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik kadro alacak
Üniversite ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne göre Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru süresi 12.04.2022 tarihten itibaren 15 gündür.
Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile
Başvuru Yeri: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya HEP Üniversitesi Alanya/ Antalya 07400
NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
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