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Ekonomi Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik kadro alacak

Üniversite ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne göre Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 14:51:00 -
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru süresi 12.04.2022 tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile

Başvuru  Yeri:  Cikcilli  Mah.  Saraybeleni  Cad.  No:  7  Alanya  HEP  Üniversitesi  Alanya/ Antalya 07400

NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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