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Alanya' da 4 yıldızlı otelde yangın çıktı

Alanya ilçesinde sezon dolayısıyla kapalı olan 4 yıldızlı 6 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyüdü.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
Alanya' da 4 yıldızlı otelde yangın çıktı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki Grand Santana Otel'in giriş katındaki mutfak ve restoran bölümünde, saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bütün katı saran alevler, daha sonra otelin 1 ve 2. katlarına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otelin mutfak ve restoran bölümünün yanı sıra 1 ve 2. katları, kullanılamaz hale geldi. Otelin üst katları da dumanla doldu. Sezon dolayısıyla kapalı olan otelde boş olması, olası bir faciayı önledi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
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