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Alanya 30 Ağustos’ta Çelik ile coştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 04:40
Alanya 30 Ağustos’ta Çelik ile coştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle fener alayı yapıldı. Gecede şarkıcı Çelik de konser verdi.


Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi işbirliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında saat 20.00’de Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar fener alayıyla Atatürk Caddesi üzerinden belediye binasının arkasındaki konser alanına kadar yürüdü.Ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık renkli görüntüler oluşturdu. Fener alayına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, siyasi partilerin temsilcileri, oda ve dernek başkanlarıyla kurum amirleri de katıldı.


“Milletimiz asla esaret altına girmeyeceğini göstermiştir”


Konser alanındaki kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren Büyük Taarruz Zaferimizin 97’inci yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Milletimiz kazandığı bu büyük zaferle tüm dünyaya, Türk milletinin vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü söz konusu olduğunda canını seve seve feda edebileceğini ve asla esaret altına girmeyeceğini göstermiştir” dedi.


Çelik hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı


Başkan Yücel’in konuşmasının ardından sahneyi şarkıcı Çelik çıktı. Yaklaşık 20 bin kişinin olduğu konser alanında kendi şarkılarının yanı sıra söylediği popüler şarkılarla Çelik,sevenlerini coşturdu. Sahneden inerek izleyicilerin arasına şarkı söylemeye devam eden Çelik, 30 Ağustos coşkusunu dinleyicileriyle birlikte yaşadı. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Çelik hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Gecenin sonunda Başkan Yücel, Çelik’e teşekkür plaketi ve üzerinde resmi olan su kabağı hediye etti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 04:40
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