Alanin Aminotransferaz nedir?

Yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde ve metabolizmada çok önemli rolleri vardır.

Normal ALT değerleri;

Erkeklerde: 10-40 U/L'nin arasındadır,

Kadınlarda: 7-35 U/L arasındadır.

AST ve ALT yüksekliği ne anlama gelir?

Çoğunlukla farklı bir karaciğer testi olan ALT ile birlikte uygulanan AST testi, bu iki testin sonuçlarının birbiri ile oranlanması ile anlam kazanır. Örneğin, AST düzeyinin yüksek fakat ALT seviyesinin normal olması karaciğere değil, kalp ya da kas hastalıklarına bağlı olarak görülür.

ALT yüksekliği ne anlama gelir?

ALT seviyelerinin yüksek olarak tespit edildiğinde genellikle karaciğer enfeksiyonu, hepatosteatoz (karaciğer yağlanması), siroz, hepatit, karaciğer kistleri ve kanserleri ve buna benzer hastalıkların varlığına işaret eder.