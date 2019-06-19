Alan'ı darbeden 4 saldırgan cezaevinde

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FETÖ’cü ve Ergenekoncu cuntacılara yönelik söylediği sözler bağlamından kopartılarak servis edilen ve hedef tahtası haline getirilmesinin akabinde öldüresiye darp edilen Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’a saldırı soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı. Cumaya gitmek için çıktığı evinden 6 yaşındaki evladının gözü önünde eli bıçaklı ve sopalı beş kişinin hunharca saldırısına uğrayan Alan’ın dosyasında 4 şüphelinin de tutuklanması, hain saldırının basit bir adli vaka olmadığını da gözler önüne serdi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan duayen hukukçular, süreç hakkında Akit okuyucularına özel açıklamalarda bulundu.

Akit Medya Grubu Avukatı Ali Paccı, “Murat Alan’a yönelik saldırı sıradan bir hadise değildir. Düşünce özgürlüğünü hedef alan bu saldırıya karşı, sesini yükseltmeyenler, ‘ötekine’ yapılan şiddeti meşrulaştırdıklarını akıllarından çıkartmasınlar. Her konuda olduğu gibi burada da bir ikiyüzlülük örneği sergilenmektedir. Türk polisi ve yargısı siyasi ayağı da olan bu saldırının arka planını ortaya çıkararak topluma büyük bir hizmet etme fırsatını kaçırmamalıdır” dedi.

Hukuki Araştırmaları Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Harun Akdere ise, “Murat Alan’a yapılan saldırı örgütlü ve planlı bir saldır olduğu görülüyor. Murat Alan, FETÖ’cü ve Ergenekoncuların hedefindeydi. Zaten kendisini hedef gösterenler de bu mihraklı bağlantılı odaklardı” ifadelerini kullandı.