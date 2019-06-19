0553 313 94 23

Alan'ı darbeden 4 saldırgan cezaevinde

Duayen hukukçular, öldüresiye darp edilen Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’a saldırı soruşturmasına ilişkin Akit okuyucularına özel açıklamalarda bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:37
Alan'ı darbeden 4 saldırgan cezaevinde

 Haber Merkezi 

FETÖ’cü ve Ergenekoncu cuntacılara yönelik söylediği sözler bağlamından kopartılarak servis edilen ve hedef tahtası haline getirilmesinin akabinde öldüresiye darp edilen Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’a saldırı soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı. Cumaya gitmek için çıktığı evinden 6 yaşındaki evladının gözü önünde eli bıçaklı ve sopalı beş kişinin hunharca saldırısına uğrayan Alan’ın dosyasında 4 şüphelinin de tutuklanması, hain saldırının basit bir adli vaka olmadığını da gözler önüne serdi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan duayen hukukçular, süreç hakkında Akit okuyucularına özel açıklamalarda bulundu.

Akit Medya Grubu Avukatı Ali Paccı, “Murat Alan’a yönelik saldırı sıradan bir hadise değildir. Düşünce özgürlüğünü hedef alan bu saldırıya karşı, sesini yükseltmeyenler, ‘ötekine’ yapılan şiddeti meşrulaştırdıklarını akıllarından çıkartmasınlar. Her konuda olduğu gibi burada da bir ikiyüzlülük örneği sergilenmektedir. Türk polisi ve yargısı siyasi ayağı da olan bu saldırının arka planını ortaya çıkararak topluma büyük bir hizmet etme fırsatını kaçırmamalıdır” dedi.

Hukuki Araştırmaları Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Harun Akdere ise, “Murat Alan’a yapılan saldırı örgütlü ve planlı bir saldır olduğu görülüyor. Murat Alan, FETÖ’cü ve Ergenekoncuların hedefindeydi. Zaten kendisini hedef gösterenler de bu mihraklı bağlantılı odaklardı” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:37
  1. FETÖ
  2. Ergenekon
  3. Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan
  4. cuma namazı
  5. Akit
  6. Akit Medya Grubu Avukatı Ali Paccı
  7. Türk polisi
  8. Hukuki Araştırmaları Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Harun Akdere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gösterilenler...
    1. Gösterilenler...
    2. Düzce polisinden drone destekli..
    3. Sahipsiz yaralı köpeğe jandarma sahip..
    4. Meram Çevre Müdürlüğü ekiplerinden..
    5. Engelliler Meclisinden sanatsal sergi
    6. Manisa Şehir Hastanesi 100. ’Bypass’..
    7. BM'den Hak-İş'in mektubuna cevap
    8. Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Olağan..
    9. BM Özel Raportörü Agnes Callamard: "BM..
    10. Necip Çarıkçı: “Yeni bir teknik..
    11. Tasarımın incelikleri ve yeni ürün..
    12. Beyşehir Belediyesinden göl..
    13. Mega proje Antalya’da 6417 konutluk..
    14. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan..
    15. Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve..
    16. Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde"..
    17. Büro Sen Kars Şube Başkanı..
    18. Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore..
    19. BM Kaşıkçı Raporu: "ABD, Kaşıkçı..
    20. Kars’ta festival heyecanı başlıyor
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu