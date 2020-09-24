Alanar Meyve, "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"nı aldı

İSTANBUL (AA) - Alanar Meyve Bursa-İznik Tesisi, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) sanayi kuruluşları için yayınladığı "Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nu referans alan "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Alanar Meyve'den yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren şirket, Kovid-19 pandemisinin başladığı ilk günden itibaren gerekli tüm tedbirleri aldı.

Alanar Meyve, çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bu önlemleri eksiksiz olarak yerine getirdi.

Atılan bu adımların yeterliliğinin yerinde tespitinin yapılması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi adına, Alanar Meyve Bursa-İznik Tesisi için, TSE'nin "Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"na başvuru yapıldı.

TSE Denetçileri, Alanar Meyve Bursa-İznik Tesisi'nde üretim proses alanları, idari bina ofisleri, soyunma alanları, yemekhaneler, çalışan dinlenme alanları, revir, tedarikçi hizmet, servisler ve yemekhanelerde izlenebilirlik çalışmaları gibi birçok farklı konuyu içeren denetimler gerçekleştirdi.

Ayrıca pandemi eğitimleri, temizlik, sanitasyon ve sterilizasyon planları, atık yönetimi ve bire bir personel görüşmeleri de yapıldı.

TSE'nin belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri'nin eksiksiz yerine getirildiği Alanar Meyve Bursa-İznik Tesisi, hiçbir uygunsuzluk yaşamadan ve ek süre talebinde bulunulmadan "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"nı almaya hak kazandı.













