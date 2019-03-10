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Alan: Beş sene içerisinde Zonguldak’ın psikolojisi düzelecek

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, beş sene içerisinde vadettikleri projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

10 Mart 2019 Pazar 11:17
Alan: Beş sene içerisinde Zonguldak’ın psikolojisi düzelecek

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak’ta 5 sene içerisinde vadettikleri projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi. Alan, “Beş sene içerisinde Zonguldak’ın psikoloji düzelecek” dedi.

 

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan beraberinde Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve Ak Parti yöneticileri ile birlikte Acılık Sanayi Sitesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Doktor Alan esnaflar ile sıcak diyaloglar gerçekleştirirken Zonguldak’ta 5 sene içinde vaat ettikleri projeleri hayata geçireceklerinin altını çizerek “5 Sene içinde Zonguldak’ın psikolojisi düzelecek” ifadelerini kullandı.

 

“Benim oyumdan ne olur demeyin”

 

Doktor Alan ziyaret sırasında esnaflar ile sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Alan ziyaret sırasında projelerini anlatarak, “10 Seneden bu yana hepimiz kaybettik. Suda yaşanan kayıp, kaçak ve israfı engelleyeceğiz. Ayrıca suyun fiyatını da düşüreceğiz. Biz başkaları gibi değiliz. Biz Ak Partiyiz. Laf ağzımızdan çıktıysa bu söylediklerimiz anında yapılır. Zonguldak’ımızın menfaati sizlerin vereceği bir oya bağlı. “Kaliteli hizmet hakkı benim oyumla mı olur?” deme. Vatandaşlarımızı bir oyu bile çok şeyi değiştirir. Bir oy demeyin sandığa gidin. Biz Allah’ın izniyle yolları da yapacağız. Şehrimizi sosyal donatılar ile güzelleştireceğiz. 7’den 77’ye bütün Zonguldak kazanacak” dedi.

 

“Şehrin psikolojisi düzelecek”

 

Yetki verilmesi durumunda projeleri 5 sene içinde tamamlayacaklarını ifade eden Ak Partili Alan, “Biz herkesin yüzünü güldüreceğiz. Projelerimizi takip edin. İzlemediyseniz bir daha izleyin. Bakın 5 tane ana projemiz var. Bunların hepsinin teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Projelerimizin hepsini 5 senede bitireceğiz. Allah nasip eder de göreve gelirsek şahitsiniz ki yollarımızı da hemen yapacağız. 5 sene içinde Zonguldak’ın psikolojisi değişecek. Bu şehirde beraber güleceğiz beraber mutlu olacağız. Eğer ki verdiğimiz sözü tutmazsak gelip hesabını sorun. Belediyeye gelip diyeceksiniz ki, “Hemşerim sanayide anlattıydın. Hani sözlerin nerede?” diyeceksiniz. Hesap soracaksınız. Çünkü niye? Çünkü biz kimseyi kandırmayız, kandıramayız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:17
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