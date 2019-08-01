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Alageyik, Ormanya’da hayata tutundu

KOCAELİ (İHA) – Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya yaban hayatı canlılarına umut olmaya devam ediyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
Alageyik, Ormanya’da hayata tutundu

KOCAELİ (İHA) – Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya yaban hayatı canlılarına umut olmaya devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde, yaban hayvanlarına yönelik hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaban hayvanlarına umut olmaya devam ediyor. Merkezde son olarak Ormanya içinde yaşayan ve boynunda desmoid tümör tespit edilen alageyik ameliyat edildi. Veteriner hekimlerin kontrolleri sırasında fark edilen 3 kg’lık tümör, yaklaşık 1 saat süren ameliyatta tamamen temizledi. Ameliyat sonrasında ala geyiğin genel durumu için gerekli tetkikler yapılarak rehabilitasyon merkezinde gözlem altında tutuldu. Altı gün rehabilitasyon merkezinde gözlemlenen alageyik, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına geri salındı.


Anadolu’nun nadir türlerinden biri olan Alageyikler güzelliği ve dallanma gösteren boynuzları ile dikkatleri çeken geyik türlerinden biri. Son derece güzel ve zarif canlılar olan alageyikler, göç etmeyen ve sürüler halinde yaşayan hayvanlardan. Türkiye’de doğal popülasyonu Toros Dağları’nın üzerinde Antalya ve Mersin bölümünde çok az kaldığı bilinmekte. Ormanya’daki vahşi yaşam alanında bulunan doğada nesli azalan türlerin çoğaltılması ve tekrar doğal yaşam alanlarına salınması hedeflenen türler arasında Alageyik de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:49
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