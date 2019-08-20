Alaçatıspor’da Soner Varhan dönemi
Alaçatıspor olağanüstü genel kurul toplantısında, Çeşme Belediye Meclis Üyesi Soner Varhan kulüp başkanlığına seçildi.20 Ağustos 2019 Salı 16:57
Alaçatıspor olağanüstü genel kurul toplantısında, Çeşme Belediye Meclis Üyesi Soner Varhan kulüp başkanlığına seçildi.
Eski Alaçatıspor Kulübü Başkanı Namık Kemal Aydoğdu’nun yeniden aday olmayacağını belirterek olağanüstü genel kurul toplantısı kararı almasının ardından, 13 Ağustos tarihinde yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamamıştı. İkinci toplantı çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında, tek aday olan Soner Varhan Alaçatıspor Kulübü Başkanı seçildi.
Yeni yönetim kurulu ise; Barış Koparal, Uğur Özen, Burak Beşer, Tuncay Kılıç, Rahmi Yılmaz, Yusuf Bademci, Ozan Gençalp ve Hasan Sarı isimlerinden oluştu.
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