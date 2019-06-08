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Alaçamspor’un 50 yıl yemeği

Samsun 1.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:17
Alaçamspor’un 50 yıl yemeği

Samsun 1. Amatör Küme’de şampiyon olan Alaçamspor 50. yıl yemeğinde bir araya geldi.


Alaçamspor Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 50. yıl yemeği, Yakakent’te çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar coşkulu gecede gönüllerince eğlendiler.


Yemeğinin açılış konuşmasını yapan Alaçamspor Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Nazlım, "Samsun futboluna uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz devam edecek. Alaçamspor futbol ailesini birleştiren, bu mutlu günümüzde hep beraber olmaktan son derece mutluyuz. Mutluluğumuzu hep birlikte paylaşmak ve sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda yine sizlerle birlikte şampiyonluğu elde ettik. Sizlerin desteği ile önümüzdeki sezonda yine aynı aşkla aynı şevkle görevimize devam edeceğiz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, futbolcularıma ve en önemlisi sizlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmanın ardından yerel sanatçı Bülent Alver’in oyun havaları eşliğinde davetliler gönüllerince kadar eğlendiler. Gecede Alaçamspor’a yardım amaçlı çekiliş biletleri yönetim kurulu üyeleri tarafından davetlilere satıldı.


Yemeğe, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, kulüp yönetim kurulu üyeleri, eski kulüp başkanları, futbolcular, Teknik Direktör Ahmet Karadağ, Alaçamspor’a gönül veren kulüp üyeleri, eşleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:17
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