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Alacaklısından helallik isteyip kendini vurdu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Serdal A. (40), borçlu olduğu kişiyi cep telefonu ile arayıp, "Hakkını helal et, borcumu ödeyemiyorum" dedikten sonra pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:09
Alacaklısından helallik isteyip kendini vurdu

Mardin'de Nusaybin ilçe merkezinde oturan Kalecik köyünde de bahçesi olan evli ve 3 çocuk babası Serdal A., borçlu olduğu adı açıklanmayan bir kişiyi cep telefonu ile aradı. Serdal A., iddiaya göre, bu kişiye "Hakkını helal et, borcunu ödeyemiyorum. İntihar edeceğim" dedikten sonra telefonu kapattı.

Alacaklı olan kişi, defalarca aradığı Serdal A.'ya ulaşamadı, bunun üzerin yakınlarına haber verdi.

Kalecik köyündeki bahçeye giden yakınları, Serdal A.'yı yerde kanlar içerisinde buldu. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilen Serdal A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Serdal A.'nın cenazesi , otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:09
  1. Alacaklısından helallik isteyip kendini vurdu
  2. intihar
  3. Mardin
  4. Nusaybin

YORUM YAZ

  • yakubyakub42 dk önce
    Allah affetsin,normal bir kafayla hic bir insan bunu yapmaz, demekki borcuna cok sadik birisiymiski, kendine büyük takinti haline gelmis anlasilan, cinnet gecirme gibi bir hale gelmis psikolojisi.... bana 5-6 kisinin para borcu var, birisinin 7000 tl borcu var, parasi oldugu halde, parami vermez, borcunu 3 kere istedim, birdaha istemekten kendim utandik,böyle gercekten borcunu ödemeyen birisi bana denk gelse, borcunu helal ederdim, üstünede yine para verirdim.
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