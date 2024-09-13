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Yerel Alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Yerel

Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 13:05:00 - 2024-09-13 13:05:29

Çorum'da sabah saatlerinde evinden çıkan G.A, K.K. ile alacak-verecek meselesi yüzünden kavga etti. Kavganın büyümesiyle K.K. silah ile G.A'yı vurarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Osmancık Yeni Mahalle'de meydana geldi. K.K. adlı bir kişi, evinden çıkan iş adamı G.A. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., darp ettiği iş adamı G.A.'yı bacağından vurdu. Tabanca ile 3 el ateş ettiği belirlenen saldırgan daha sonra park halindeki aracına binerek gitti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan G.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Osmancık Devlet Hastanesine, ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmada saldırganın eşgalini belirlerken, polis ekiplerince yakalanan K.K. gözaltına alındı. K.K.'nin ilk ifadesinde G.A. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu, bu yüzden çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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