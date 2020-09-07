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Aktüel Alacak cinayetinin şüphelileri yakalandı
Aktüel

Alacak cinayetinin şüphelileri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:58:12 -
Alacak cinayetinin şüphelileri yakalandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da alacak meselesi nedeniyle Soner Söyü'yü (24) öldürdükleri, kız arkadaşını da yaraladıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Temmuz 01.00 sıralarında Çırçır Mahallesi Güngör Sokak'ta Söyü'nün silahla öldürülmesi, yanındaki kız arkadaşı Yağmur Ç'nin (22) yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, Söyü'nün aralarında 70 bin lira alacak verecek meselesi bulunan husumetli olduğu kişiler tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

4 Eylül'de Sakarya, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da düzenlenen eş zamanlı baskınla şüpheli Okan İ., Ali T., Mahsun E. ve Murat E. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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