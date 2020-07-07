Alabaylar çetesi çökertildi

İzmir’de suç kurarak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yönlendiren organize suç örgütü 'Alabaylar Çetesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 59'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetenin daha önce avukatlığını yapan Devrim Alabay'ın sahte belgelerle borçlandırdığı iş insanlarının cezaevine girmesini sağladığı, senet imzalattığı, adli yargılamayı etkilediği de iddia ediliyor.

Malvarlıklarına el konuldu

Zanlıların tehditle iş yerlerini ele geçirdikleri, ölen bir kişinin bilgileriyle sahte belgeler düzenleyerek mal varlığına kondukları, yaralama ve dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ileri sürülüyor. Çetenin bankalardaki yaklaşık 3.5 milyon TL ile çok sayıda lüks araba ve iş yeri, ev gibi gayrimenkullerine de el konuldu. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir yıllık takip neticesinde çökertilen çeteye ilişkin operasyonda 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Soylu: Şükranlarımızla

Twitter hesabından bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini paylaşan Soylu, şu ifadelere yer verdi: "Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'dan beri 232 organize suç çetesinin çökertildiğini kaydetmişti.