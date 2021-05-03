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Gündem Alabarda'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! 'Açıklaması namus borcudur'
Gündem

Alabarda'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! 'Açıklaması namus borcudur'

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Stratejist Yusuf Alabarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında 15 Temmuz'la ilgili "O konuyu sonra konuşuruz." sözlerini açıklamasının namus borcu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 21:56:00 -

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programından 15 Temmuz açıklamaları büyük tepki çekti.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Stratejist Yusuf Alabarda canlı yayında, "Ben tankların yanından sıvıştım diyor. Kılıçdaroğlu'nun o konu neyse sonra konuşuruz dediği, Türkiye'deki 83 milyona konuşması Kılıçdaroğlu'nun namus borcudur." dedi.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Rejiden ricam Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy'de ayağında terlikle görüntülerine yer versin. Bu şu demek sen de sıvışıp gitseydin. Sen de benim gibi güvenli bir limana girmiş olsaydın. Darbeciler ve Biden'ın adamları memlekete el koysalardı. Millet bedenlerini tankların altına koyduğunda. Ana muhalefet lideri güvenli evdeydi. Bir insanda utanma olur. 15 Temmuz'da 47 tane özel harekat polisinin şehit edildiği bir ortamda güvenli evde saklanıyor. Ben tankların yanından sıvıştım diyor. Ben buradan söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun o konu neyse sonra konuşuruz dediği, Türkiye'deki 83 milyona konuşması Kılıçdaroğlu'nun namus borcudur.

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