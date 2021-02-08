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Gündem Alabarda'dan Buldan'a sert tepki: Gargaranı başka bir yerde yap
Gündem

Alabarda'dan Buldan'a sert tepki: Gargaranı başka bir yerde yap

Terör sevici HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter'dan yaptığı "Cizre" paylaşımına, tepki gösteren Eski asker ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Alabarda, 'Gargaranı başka yerde yap' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 22:15:00 - 2021-02-08 22:23:45

Sosyal medya hesabından Cizre'nin terör nedeniyle hasar görmüş bir fotoğrafını paylaşıp propaganda yapan terör sevici HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a Eski asker ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Alabarda tepki gösterdi.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Terör sevici HDP'nin 7 Haziran'daki seçimler sonrası iki çift laf edip başarı kazandık dediler, 'PKK çıkıp bu sizin değil bizim başarımız' dedi.

Bugün Cizre ne kadar güvenli ise Paris o kadar güvenlidir. Pervin Buldan gargarasını gidip başka bir yerde yapsın. Cizre'de binli yıllarda eski Yunan eserleri çevriliyordu. Cizre varken Paris yoktu. Bizim Cizre'yi hak ettiği yere oturtmak gibi bir idealimiz var.

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