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Gündem Alabarda'dan Arap Birliği tepkisi: Papa'ya gösterdikleri muhabbetin 10'da 1'ni...
Gündem

Alabarda'dan Arap Birliği tepkisi: Papa'ya gösterdikleri muhabbetin 10'da 1'ni...

Türkiye'ye karşı düşmanca açıklamalarda bulanan Arap Birliği'ne Güvenlik ve Strateji uzmanı Yusuf Alabarda sert tepki gösterdi. Alabarda, "Papa'yı nasıl karşıladıklarını biliyoruz. Papa'ya gösterdikleri muhabbetin 10'da 1'ni Müslüman Türk'ün evladına göstermelerini beklemiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:20:00 -

Güvenlik ve Strateji uzmanı Yusuf Alabarda Arap Birliği'nin Türkiye açıklamasına tepki göstererek, "Esed'e Türkiye ile savaş diye para verdiler. Papa'yı nasıl karşıladıklarını biliyoruz. Papa'ya gösterdikleri muhabbetin 10'da 1'ni Müslüman Türk'ün insanına Suriye'de DEAŞ ile terör ile mücadele ediyorsun sana teşekkür ederiz demelerini beklemiyoruz bu insanlardan." dedi.

Alabarda, "Arap Ligi'nden gelen açıklamalar 1990'larda söylense ciddiye alınırdı. Şimdi Arap Ligi böyle mi demiş kendileri çalar kendileri oynarlar Arap Birliği Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolünden rahatsızsa, biz 4,5 milyon Suriyeliyi Türkiye'de misafir ediyoruz. 4 Milyonuna da İdlib'de yardım ediyoruz. Suriyelileri Duabi'de Abu Dabi'de ağarlamayan Arap Birliği'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletine vaaz vermeleri kabul edilebilir değil. Gelirler Türkiye'yi bulunduğu bölgeden çıkarmaya kalkarlar derslerini alırlar. Esed'e Türkiye ile savaş diye para verdiler. Papa'yı nasıl karşıladıklarını biliyoruz. Papa'ya gösterdikleri muhabbetin 10'da 1'ni Müslüman Türk'ün insanına Suriye'de DEAŞ ile terör ile mücadele ediyorsun sana teşekkür ederiz demelerini beklemiyoruz bu insanlardan. Libya'dan Suriye'ye taşın altına elini sokan devlet Türkiye'dir. Güç ile bunu yapmıştır birilerinin merhametiyle değil." dedi.

Arap Birliği ne demişti?

Arap Birliği (AL) Konseyi, Filistin, Arap devletlerinin İran ile yaşadığı kriz ve en önemlisi “Türkiye'nin Arap ülkelerin iç işlerine müdahalesi” konusuyla toplanmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin başkanlığında toplanan Arap Birliği Bakanlar Komitesi, “Türkiye’nin bazı Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalelerini” ele almıştı.

Mısır, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın yer aldığı toplantı, kapalı olarak gerçekleştirilmişti.

Toplantıda, Türkiye'nin ‘Irak’ın egemenliğini ihlal eden’ operasyonlarına ilişkin ortak bir tutum benimsenmesi konusu ele alınmıştı.

Öte yandan Mısır'ın Doğu Akdeniz'de ilan ettiği hidrokarbon ihalesinin Türkiye'nin kıta sahanlığına göre belirlenmesi, “Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktı” yorumlarına neden olmuştu.

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