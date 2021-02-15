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Gündem Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor
Gündem

Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor

Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi ve stratejist Yusuf Alabarda firari hain Can Dündar'a "Amerikan bayrağının altında yatan bu rezil herifin oğluna Joe Biden çıkıp kahraman diyor." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 21:32:00 -

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın firari hain Can Dündar'ın oğluna "senin baban bir kahraman" şeklinde metiyeler düzmesine ve Can Dündar'ın PKK terör örgütüne verdiği desteğe dikkat çekerek tepkisini ortaya koydu.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

 Aydın kelimesine bir açıklık getirelim aydınların bu konulara açıklık getirmesi gerekir ama Can Dündar bir aydın değil, münevver olmak başka bir şey, Amerikan battaniyesinin altına sığınıp, saldırıya uğrayınca karısının arkasına saklanmak değil, adam bazen Amerikan bayrağının altına saklanıyor. Bazen Almanya Cumhurbaşkanı'nın kollarının altında Amerikan bayrağının altında yatan bu rezil herifin oğluna Joe Biden çıkıp kahraman diyor. Bununla ilgili ne söylenebilirki.

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Yorumlar

sütçü İmamın torunu

büyük şeytan in başındaki kime kahraman diyorsa ona dikkat edilmeli
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kul

daha ne söylenecek, kimlerin .... olduklari belli iste
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