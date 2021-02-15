Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın firari hain Can Dündar'ın oğluna "senin baban bir kahraman" şeklinde metiyeler düzmesine ve Can Dündar'ın PKK terör örgütüne verdiği desteğe dikkat çekerek tepkisini ortaya koydu.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Aydın kelimesine bir açıklık getirelim aydınların bu konulara açıklık getirmesi gerekir ama Can Dündar bir aydın değil, münevver olmak başka bir şey, Amerikan battaniyesinin altına sığınıp, saldırıya uğrayınca karısının arkasına saklanmak değil, adam bazen Amerikan bayrağının altına saklanıyor. Bazen Almanya Cumhurbaşkanı'nın kollarının altında Amerikan bayrağının altında yatan bu rezil herifin oğluna Joe Biden çıkıp kahraman diyor. Bununla ilgili ne söylenebilirki.