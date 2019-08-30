0553 313 94 23

Alabalıktan yıllık 8 milyon euro gelir

Türkiye’de tatlı su balığı üretiminde ilk üç sırada yer alan Kahramanmaraş’ta yılda 5 bin ton balık üretilirken, ortalama 8 milyon euro gelir elde ediliyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:54
Alabalıktan yıllık 8 milyon euro gelir

Türkiye’de tatlı su balığı üretiminde ilk üç sırada yer alan Kahramanmaraş’ta yılda 5 bin ton balık üretilirken, ortalama 8 milyon euro gelir elde ediliyor.


Kahramanmaraş’ta 41 adet Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi olan balık üretim işletmesi faaliyet gösterirken, bunların çoğunluğu alabalık üretimi yapıyor. Su zengini kentte baraj göllerinde 18, beton havuzlarda ise 23 tesiste üretim yapılıyor. Dünyanın dört bir yanına gönderilen tatlı su balığı olan alabalıktan yılda ortalama 8 milyon euro gelir elde ediliyor. Denize kıyısı olmayan kentte yıllık yaklaşık 5 bin don balık üretimi yapılıyor.


Kılavuzlu Baraj göletinde üretimi yapılan alabalık tesisi sahiplerinden İbrahim Sarı, Türkiye’nin farklı noktalarına alabalık gönderildiğini kaydetti. İnsanların baraj kıyılarını kirletmemelerini isteyen Sarı, “Balık üretimi noktasında yurtdışına balık satışlarımız var. Bizim tesis olarak sadece yurt içine yılda 250 ton balık gönderiyoruz. Yurt için de de çeşitli illere sevkiyatlarımız var. Aynı zamanda çeşitli tesislerin yurt dışı ihracatları da bulunuyor. Bu konuda Pazar sıkıntımız yok. Kahramanmaraş’ta alabalık ve deneme aşamasında olan yayın balığı üretimi var. Yayın balığının pazarlaması yok ama alabalıkta biliyorsunuz şehrimizin denizi yok ama göletleri ve barajları bilindiği gibi Türkiye’ye yetecek şekilde balık üretimi var. Barajların kıyılarına dökülen pisliklerle ilgili şikayetçiyiz ve doğaya zarar veriliyor” dedi.


Kahramanmaraş’ta balık üretiminin yılın dört mevsiminde olduğunu ve taze balığın bulunduğunu söyleyen Su Ürünleri Mühendisi Feridun Özdemir ise, üretilen balıkların başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. Özdemir, “Rusya ve Avrupa ülkeleri gibi yerlere ihracat yapılıyor. Ayrıca Kahramanmaraş bölgesine değil çevre illere de satışlar yapılıyor. Balık üretimi açısından sadece kış mevsiminde değil de bütün aylarda üretilen ve en taze bulunan balık kentimizdir. Özellikle çocukların beyin gelişimi açısından balık tüketilmesi gerekir” diye konuştu.


Balıkçı Kudbettin Özdemir, “Kahramanmaraş’ta balık yiyen insan bir daha yemek ister. Burada her şey çok güzeldir. Herkesi Kahramanmaraş’a bekleriz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 08:54
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de aracın çarptığı anne kedi tedavi altına alındı
    1. Hakkari’de aracın çarptığı anne kedi..
    2. Namusunuz nerede?
    3. Yükümlüler ormanda temizlik yaptı
    4. Hakkari’de doğalgaz sonrası yollar..
    5. Ağustos ayına rağmen erimeyen kar..
    6. Başkan Tezel, Zafer Bayramını kutladı
    7. Bakan Akar açıkladı: 676 terörist..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi..
    9. Tarım ve Orman Bakanlığı orman..
    10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    11. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    12. Pazaryeri şirketleri İstanbul'da..
    13. Karınları acıkan yavru ayıları kendi..
    14. Trendyol'dan "Mega Eylül İndirim..
    15. Evde tereyağı nasıl yapılır?
    16. 19 yaşında 4.5 aylık hamileyken..
    17. Sevgilisini yakmadan önce 79 kez aramış
    18. Nevşehir Belediyespor yöneticileri,..
    19. Kaftancıoğlu’nun katıldığı CHP..
    20. Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 30..
    21. Nevşehir-Aksaray yolu sıcak asfalta..
    22. Kayserispor kaleci transfer etti
    23. Altıntaş’a dev Türk bayrağı
    24. Hasan Özer yuvaya döndü
    25. ’1845 Polis Korosu’ 30 Ağustos Zafer..
    26. Akar: "Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16,..
    27. Akar: "İdlib'de personelimize, gözlem..
    28. Dumlupınar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    29. Milli Savunma Bakanı Akar: "(FETÖ ile..
    30. GÜNDEM / 30 Ağustos 2019
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması