Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'

Organize suç örgütü elebaşı olduğu suçlamasıyla hükümlü bulunan ve halen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı. Raporla Çakıcı'ya "istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaret" izni verilmiş.

KARAR YAZARLARI İÇİN ÖLÜM EMRİ VERDİ

Çakıcı önceki gün, Karar Gazetesi'nin sahibi Mehmet Aydın, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile Karar yazarları Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Gürbüz Özaltınlı, Ali Bayramoğlu, Mete Yarar ve Elif Şafak için ölüm emri vermişti. Skandal emirin ortaya çıkmasının ardından Çakıcı ölüm emrini 3 ay ertelediğini duyurmuş ve savcılık da Çakıcı hakkında soruşturma başlatmıştı.



22 HAZİRAN TARİHLİ RAPOR

Hürriyet'in haberine göre, 22 Haziran’da hazırlanan sağlık raporunda Alaattin Çakıcı’ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istendi. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile altı ayrı uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalığın olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:

HELALLEŞME VE MORAL

“Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”

Hürriyet