0553 313 94 23

Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'

Karar gazetesi yazarlarını isim isim ölümle tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tedavisinin sürdüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı. Raporda, "istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan" ifadeleri yer aldı.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:11
Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'

Organize suç örgütü elebaşı olduğu suçlamasıyla hükümlü bulunan ve halen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı. Raporla Çakıcı'ya "istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaret" izni verilmiş.

KARAR YAZARLARI İÇİN ÖLÜM EMRİ VERDİ

Çakıcı önceki gün, Karar Gazetesi'nin sahibi Mehmet Aydın, Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile Karar yazarları Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Gürbüz Özaltınlı, Ali Bayramoğlu, Mete Yarar ve Elif Şafak için ölüm emri vermişti. Skandal emirin ortaya çıkmasının ardından Çakıcı ölüm emrini 3 ay ertelediğini duyurmuş ve savcılık da Çakıcı hakkında soruşturma başlatmıştı. 

22 HAZİRAN TARİHLİ RAPOR

Hürriyet'in haberine göre, 22 Haziran’da hazırlanan sağlık raporunda Alaattin Çakıcı’ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istendi. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile altı ayrı uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalığın olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:

HELALLEŞME VE MORAL

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.

Hürriyet

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:11
  1. Aydın
  2. Kırıkkale
  3. Karar gazetesi
  4. Alaattin Çakıcı

YORUM YAZ

  • Ali AKAli AK4 sa önce
    insanları ölümle tehdit et adamlarına hedef göster ülkenin başkanını tehdit et, inanılır gibi değil, bi tükürüklük canı var haberi yok
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    tc de adaletmi paran vede gücün varsa kanunlar sana işlemez. kanunlar garibanlar vede parasızlar içindir. fakir için kanun belindeki silahtır , zengin için ise cebindeki ve bankasındaki paradır. eee nede olsa boşuna mahkeme duvarlarında yazmıyor. (ADALET HAKKIN VEDE HAKLININ TEMELİDİR YAZMIYOR) adalet paranın şey MÜLKÜN (paradan daha büyük zenginlik) temelidir yazıyor.paran varsa adalet senin yani var.
  • HasanHasan5 sa önce
    Bu ne biçim adalet. Adam tahliye edilsin
  • FarukFaruk4 sa önce
    16 hastalik bilmen kaci ölümcül ve adam yogun bakimda bile değil ilginç...
  • GagaşGagaş3 sa önce
    Çok yalakasın yeni akit.bu adam akp yi pohpohlasa herşey mubah olur demi
  • isa isa 53 dk önce
    Dersaneler meselesi nasıl fetöyle ak parti arasını açtıysa sanırım mhp ve erdoganın arasınıda bu olay açacak. bu arada cakıcı listesinde eksik yapmış akit yazarlarınıda dahil etmeliymiş :)
  • Sancar Sancar 2 sa önce
    Adalet yok diyenler utansın. Mahkum hak ve özgürlükleri konusunda Avrupa gelsin özgürlük görsün. Gerçi bundan devletin bile yeni haberi oluyor.
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 2 sa önce
    Baskalarinin hamiligini birakin,karar gazetesini savunmak sizemi kaldi,beni niye kimse tehdit etmiyor.
  • MertMert5 sa önce
    Vatan haini ingiliz dolleri ile ugrasin; Cakici Türk oğlu Turk, vatan evladi yigittir....
  • DalmanDalman53 dk önce
    Cakiciyi ellerinden öpüyorum. Derhal serbest bırakılmalı.vesselam.
  • MUAZMUAZ5 sa önce
    Bu adamlar ve benzerleri topluma zarar.İçerden çıkmamaları lâzım...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu
  1. Suudi Arabistan 'Katarlı hacı..
  2. SİHA Sezgin PKK cinayetine saatlerdir..
  3. Kumaşa bulaşan boya lekeleri nasıl..
  4. Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest..
  5. 'Günah keçisi' ilan edilen Mesut..
  6. Migros önünde isyan ettiler! Sebebi...
  7. İdam teklifi TBMM’ye geliyor
  8. Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?
  9. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
  10. Instagram'a yeni güncelleme: Artık..
  11. Türkiye'yi yasa boğan cinayette..
  12. Bomba iddia! Bojan Krkic'e Süper..
  13. VAR olmasaydı her şey çok farklı..
  14. Hamaney sert çıktı: Bizi bölemezsin!
  15. Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!
  16. Erdoğan ve Davutoğlu aylar sonra aynı..
  17. "Türkiye ile birleşeceğiz"
  18. Olay iddia: Habertürk gazetesi..
  19. Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam..
  20. Ehliyet kurslarında artık nüfus..
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!