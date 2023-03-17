Alaattin Çakıcı'dan flaş açıklama! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan Ferhat Aydoğan, Çakıcı'nın adamı olarak bilinen Selahattin Yılmaz ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i deprem bölgesindeki Harekat Komutanlığında ‘ziyaret’ etmiş ve sosyal medyadan birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.

"O isimle samimi duygularımı dondurdum"

O fotoğraflar tartışma konusu olunca Alaattin Çakıcı'dan açıklama geldi. Selahattin Yılmaz ile samimi duygularını dondurduğunu, sadece 'merhaba'ları kaldığını belirten Çakıcı, "Ferhat Aydoğan benim basın danışmanım değildir, yalnızca benim haberlerimi yapmıştır gazeteci olarak" dedi.

Ferhat Aydoğan birilerine mi hizmet ediyor?

"Ferhat Aydoğan bir yerlere mi hizmet diyor? Jandarma Genel Komutanımız üzerinden hükümeti mi yıpratmak istiyor bunu bilemem" diyen Alaattin Çakıcı, "Benimle herkes fotoğraf çektirmiştir. Bunların bazıları sevgi amacıyla, bazıları da kötü niyetle kullanılmış olabilir" dedi. İşte o açıklama...

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