Alaattin Çakıcı tutuklanacak mı?
İnfaz yasasında yapılan değişikliğin yasalaşmasından sonra cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, geçtiğimiz aylarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamalara bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit edildiği gerekçesiyle Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Alaattin Çakıcı hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli mektubu ve açıklamaları nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Alaattin Çakıcı'nın, CHP liderine yönelik olarak, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektuptaki ifadeleri yer aldı. İddianamede Çakıcı'nın bu sözler ile Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirmişti. Alaattin Çakıcı'yı "dava arkadaşım" sözleriyle niteleyen Bahçeli, "Değerli ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfteriliktir, seviyesizliktir" ifadelerini kullanmıştı.
Alaattin Çakıcı kimdir nerelidir?
Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğdu. Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil olmuştu. Ankara'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, infaz yasası kapsamında Nisan ayında tahliye edilmişti.