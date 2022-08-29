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Gündem Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Gündem

Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme sonrası Bahçeli ile kol kola yürüdüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Çakıcı, görüşmede genel af konusunun görüşüldüğü iddialarını ise yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 18:34:00 -
Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14:00'te MHP Genel Merkezi'nde Alaattin Çakıcı'yı ağırladı. 1 saat süren görüşme sonrası Çakıcı, Bahçeli ile kol kola girerek yürüdüğü kareyi sosyal medya hesabından "Sayın genel başkanımı genel merkezimizde ziyaret ettim" ifadeleriyle paylaştı.

Son günlerde af kapsamında MHP'ye çok sayıda talep geldiği ve MHP'nin hazırlığa başladığı iddia ediliyordu.1 saat süren görüşmede de genel af konusunun görüşüldüğünün dile getirilmesiyle ilgili bir açıklamada bulunan Çakıcı, görüşmede bu konunun görüşüldüğü iddiasını yalanladı.

"Politikayı politikacılar yapar"

Söz konusu açıklamasında Çakıcı, "Uzun zamandır rahatsızlığımdan dolayı gelemediğim için bugün sayın genel başkanıma ziyarette bulundum. Halk TV bu ziyaretimi provoke ederek; 'Çakıcı'nın Bahçeli'ye ziyaretinde genel af konusu masaya yatırıldı' cümlesini dile getirerek haber yapmıştır. Bu haber ahlaki ve etik değildir. Politikayı politikacılar yapar. Bu benim işim değil. Sayın devlet başkanımızın, sayın genel başkanımın ve parlamentonun işidir. Muhalefetin basın organı olan Halk TV gelecekte bir af çıkacaksa onun önünü kapatmak için bu haberi yapmıştır" dedi.

 

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