Al Sancak öyle bir bölümle geliyor ki... Büyük kapışma bugün...

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 8. Bölümüyle 23 Mart Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak’ta; Ali’nin Nadia’nın da dahil olduğu planı devreye girerken, Mithat ise Ahtapot’tan bir darbe yiyerek gücünü kaybetmeye başlar. Bir anda ortaya çıkan Boran Karadeli, Mithat’ın bölgesinde söz sahibi olmaya başlayarak büyük ve kanlı bir eylem gerçekleştirmek için adımlar atar.

Ali’nin büyük planı!

Thomas’ı kaçıran Amy ve Nadia, Pençe Timi’nin baskınına uğramış ve ortalık toz duman olmuştur. Bu baskın sayesinde Ali Yüzbaşı’nın planı devreye girecek ve Nadia’nın da bu plana dahil olduğu anlaşılmasın diye zeka oyunlarıyla örülü yeni bir strateji izleyeceklerdir. Thomas’ı onların elinden kurtaran Pençe Timi kendilerinden hiç beklenmeyen bir hamle yaparak akılları daha da çok karıştıracaktır. Pençe Timi, Nadia ile Amy’nin oradan kaçmasına müsaade ettikten sonra Thomas’la ilgili yapacakları şaşırtıcı hamle sayesinde Ahtapot’u avlamaya bir adım daha yaklaşacaktır.

Boran Karadeli, büyük ve kanlı bir eylem peşinde

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Tüm bunlardan sonra Ahtapot’un nezdindeki itibarını tamamen kaybeden Mithat, bir darbe de örgütten yiyecek ve kötü bir sürprizle karşılaşacaktır. Çünkü kendisine teslim edilen bölgede artık onun dışında biri daha söz sahibi olacaktır; Boran Karadeli! Bugüne kadar tüm dünyada çok büyük kanlı eylemlere imza atan Boran Karadeli, Türkiye topraklarına büyük ve kanlı bir eylemle girerek tüm dengeleri alt üst edecektir.

Ali’nin Nadia’ya bakışı değişiyor

Nadia ise Ali Yüzbaşı’na karşı her zamankinden daha açık olacağı bir döneme geçmiştir. Ali, Nadia’dan öğrendikleri sayesinde ona ilk kez muhbir olarak değil de farklı bir gözle bakar.

Boran, Ali’den istediklerini alabilecek mi?

Mithat’ın başarısızlıkları sonrası Ahtapot’un devreye soktuğu korkusuz saha adamı Boran Karadeli, soluğu Ali’nin karşısında alacak ve ondan hem canını hem de muhbirin adını öğrenmek için korkusuzca saldırıya geçecektir. Hiçbir eylemden eli boş dönmeyen Boran, Ali Yüzbaşı’dan istediklerini alabilecek midir?

“Al Sancak” 8. Bölümüyle 23 Mart Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de…