Al sana somut tehlike! Ümit Özdağ HDP’nin kapısında neden yok?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmek üzere Bakanlığa gitti. Yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullanan Özdağ daha sonra bölgeyi terketti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Özdağ’ın Suriyeliler üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan provokasyonu konuşuldu.

Mehmetçik’in PKK ile mücadele her gün şehitler verdiğini hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, dün çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Genel Merkezi’nin önüne giden ve HDP’liler tarafından saldırıya uğrayan ailelere değinerek, Bakanlığın kapısına dayanan Özdağ’ın neden HDP’nin kapısına gitmediğini sordu.