Al sana siyasi ayak

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, muhalefet partilerinin milletvekili listelerinde yer alan bazı tartışmalı isimlere dikkat çekti.

"Yıllardır 'FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın' diyenler AK Parti’nin FETÖ ile mücadele kapsamında siyasetten ve kamudan tasfiye ettiklerini Meclis’e taşımak için seferber olmuş durumda! Bu kadar çelişki bizim muhalefet için bile fazla" ifadelerini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"İdris Naim Şahin… AK Parti’nin eski İçişleri Bakanı. FETÖ’nün kapatılan yayın organlarına destek verdi. Örgüte paralel yapı denmesine “Zulme karşı çıkmıştır paralel yapı. Tanıyorum birçok mensubunu, polisini” sözleriyle itiraz etti. AK Parti ile ilişiği bu sözlerin ardından kesildi. Şahin şimdi İyi Parti’nin Ordu 1’inci sıra adayı.

Sadullah Ergin… Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde FETÖ’nün yargı yapılanmasına göz yumduğu, Ergenekon-Balyoz kumpaslarına sessiz kaldığı iddiasıyla CHP’lilerin hep hedefinde oldu. Ergin, CHP’nin Ankara listesinden milletvekili adayı yapıldı!

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İdris Şahin… 15 Temmuz’dan sonra Çankırı’daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı. Kamudan ihraç edilen FETÖ’cülerin dönmesini savundu. Halk TV’de katıldığı bir canlı yayında FETÖ için “Fetullah Gülen Cemaati” ifadesini kullandı. CHP’nin Ankara listesinde.

Yüksel Taşkın… Ulus devlete karşı. FETÖ’cü yayın organlarında yazarlık yaptı. CHP’nin İzmir liste başı adayı.

Yıllardır “FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın” diyenler AK Parti’nin FETÖ ile mücadele kapsamında siyasetten ve kamudan tasfiye ettiklerini Meclis’e taşımak için seferber olmuş durumda! Bu kadar çelişki bizim muhalefet için bile fazla…"



