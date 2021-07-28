Al sana bir Kılıçdaroğlu daha! Uğur Dündar'dan beyin yakan Suriye çıkışı

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Laikçilerin 'Duayen' sıfatını taktığı Sözcü yazarı Uğur Dündar, akla ziyan bir paylaşım yaptı.

Dündar, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen operasyonlar düzenleyen Türkiye'yi hedef aldı.

"ABD’nin isteğiyle" yalanı!

Yıllarca ekranlarda cuma namazına giden çocukları hedef alarak sözde gazetecilik yapan Uğur Dündar, aklınca "Türkiye'nin Suriye’de ABD’nin isteğiyle operasyon yaptığı" algısını oluşturmaya çalıştı.

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Dündar'ın algısının tam aksine ABD'den gelen baskılara rağmen operasyonlarını sürdürdü.

Türkiye sırasıyla Şah Fırat Operasyonu, Fırat Kalkanı Harekâtı, İdlib operasyonu, Zeytin Dalı Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı ve Bahar Kalkanı Harekât'larını gerçekleştirdi. Kahraman mehmetçiğin başarıyla düzenlendiği operasyonlar olmasaydı; terör örgütü YPG şuan sınırlarımızda tehdit olmaya devam edecekti.

Al sana bir Kılıçdaroğlu daha

"Bizim Suriye'de ne işimiz var" diyerek terör örgütlerini görmezden gelen ve "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" ifadesiyla akıllara durgunluk veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayan Uğur Dündar'ın skandal açıklaması şu şekilde:

"ABD'nin isteğiyle, beka meselesi deyip, Suriye'ye girdik. Ne oldu? Şehitler, milyonlarca sığınmacı, ve bekamızı tehdit eden YPG/PYD/PKK garnizon devleti! Bunları hiç yaşamamış gibi şimdi de ABD'ye vekâleten Afganistan'daki çatışmalara giriyoruz. Allah Mehmetçiği korusun."